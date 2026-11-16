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Tigers-Captain Harri Pesonen über seinen Abschied:«Die Emmentaler haben für immer einen Platz in meinem Herzen»

Verstärkung für Spengler Cup
Kult-Finne gibt Tigers-Comeback

Der Finne Harri Pesonen kehrt für den Spengler Cup zu den Tigers zurück.
Publiziert: vor 16 Minuten
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Nach der letzten Saison wurde Captain Harri Pesonen in Langnau verabschiedet. Jetzt kehrt er kurzzeitig zurück.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Nach dem Abgang am Ende der letzten Saison kommt Harri Pesonen (38) schneller zu seinem Tigers-Comeback als gedacht. Der langjährige Captain der Langnauer wird das Team bei der ersten Spengler-Cup-Teilnahme der Klubgeschichte verstärken (26. bis 31. Dezember).

Pesonen spielt seit dieser Spielzeit wieder bei seinem Jugendverein JYP Jyväskylä, für den er in bisher 20 Saisonspielen vier Tore und zwölf Assists verbucht hat.

In der National League kommt der Finne auf 567 Spiele (190 Tore, 227 Assists) für Lausanne und die Tigers.

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