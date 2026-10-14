Saku Mäenalanen bleibt zwei weitere Jahre bei den SCL Tigers. Der Finne hat seinen Vertrag im Emmental verlängert.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Saku Mäenalanen (32) und die SCL Tigers verlängern die Zusammenarbeit. Der finnische Stürmer unterschreibt bei den Tigers einen neuen Zweijahresvertrag, das geben die Emmentaler am Mittwoch bekannt.

In den ersten elf Meisterschaftsspielen erzielte Mäenalanen fünf Tore und vier Assists bei einer Plus-2-Bilanz. Aktuell steht der Finne in seiner vierten Saison bei den SCL Tigers. Seit seinem Wechsel ins Emmental absolvierte er 138 National-League-Spiele für die Tigers und verbuchte dabei 34 Tore sowie 49 Assists.

Neben seinen Leistungen auf Klubebene verfügt Mäenalanen auch international über einen beeindruckenden Leistungsausweis. Mit Finnland gewann er olympisches Gold sowie zwei Weltmeistertitel. Zuletzt wurde er im Frühjahr 2026 an der WM in der Schweiz zum zweiten Mal Weltmeister.

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