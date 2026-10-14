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Vertrag wäre ausgelaufen
Tigers binden finnischen Olympia-Sieger für zwei Jahre

Saku Mäenalanen bleibt zwei weitere Jahre bei den SCL Tigers. Der Finne hat seinen Vertrag im Emmental verlängert.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Saku Mäenalanen spielt seine vierte Saison bei den SCL Tigers.
Foto: keystone-sda.ch
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Saku Mäenalanen (32) und die SCL Tigers verlängern die Zusammenarbeit. Der finnische Stürmer unterschreibt bei den Tigers einen neuen Zweijahresvertrag, das geben die Emmentaler am Mittwoch bekannt.

In den ersten elf Meisterschaftsspielen erzielte Mäenalanen fünf Tore und vier Assists bei einer Plus-2-Bilanz. Aktuell steht der Finne in seiner vierten Saison bei den SCL Tigers. Seit seinem Wechsel ins Emmental absolvierte er 138 National-League-Spiele für die Tigers und verbuchte dabei 34 Tore sowie 49 Assists.

Neben seinen Leistungen auf Klubebene verfügt Mäenalanen auch international über einen beeindruckenden Leistungsausweis. Mit Finnland gewann er olympisches Gold sowie zwei Weltmeistertitel. Zuletzt wurde er im Frühjahr 2026 an der WM in der Schweiz zum zweiten Mal Weltmeister.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
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11
-4
15
9
SC Bern
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
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7
10
13
11
HC Davos
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11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
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11
-17
9
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