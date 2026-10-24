Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit Hannes Björninen um zwei Jahre bis Ende Saison 2028/29. Der finnische Center ist in Langnau Leistungsträger und gehört seit dieser Spielzeit zum Captains-Team.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Rund eine halbe Stunde vor der Partie gegen Davos vermelden die SCL Tigers eine Vertragsverlängerung. Der Hannes Björninen (31) bleibt noch zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2028/29 in Langnau. Wie die Tigers schreiben, wird der finnische Nationalspieler damit «auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in der sportlichen Ausrichtung der Emmentaler einnehmen».

Der Center wechselte auf die Saison 2025/26 hin von Örebro in der schwedischen SHL zu den SCL Tigers, wo er seitdem eine Schlüsselrolle im Team spielt und seit dieser Spielzeit Teil des Captains-Teams ist. In bislang 55 National-League-Spielen für die Berner verbuchte Björninen 32 Skorerpunkte und erzielte dabei 12 Tore sowie 20 Assists.

«In unterschiedlichen Spielsituationen wichtig»

Björninen verfügt zudem über einen beeindruckenden internationalen Leistungsausweis. Mit Finnland gewann der 31-Jährige zweimal den Weltmeistertitel (2022 und 2026) sowie 2022 in Beijing Olympisches Gold – wobei er Finnland im Final gegen Russland zum Sieg schoss.

Pascal Müller freut sich über die Verlängerung mit dem Leistungsträger. «Hannes vereint sportliche Qualität und harte Arbeit. Er versteht das Spiel, übernimmt Verantwortung und leistet sowohl mit als auch ohne Puck wichtige Arbeit für das Team. Mit seinen Qualitäten als Two-Way-Center ist er in unterschiedlichen Spielsituationen ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft», wird der Sportliche Leiter in der Medienmitteilung zitiert.

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