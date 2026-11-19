Eigentlich ist EVZ-Eigengewächs Loris Wey nur nach Langnau ausgeliehen. Nun übernehmen ihn die Tigers aber fix.

Christian Müller Redaktor Sport

Am letzten Wochenende kam Loris Wey (20) zu seinen ersten beiden Einsätzen für die SCL Tigers. Nun erhält der junge Stürmer bereits einen fixen Vertrag für die Saison 2027/28 und 2028/29.

«Wir sehen in ihm einen Spieler, der sich bei uns weiterentwickeln und mittelfristig eine wichtige Rolle übernehmen kann. Deshalb haben wir uns entschieden, ihn langfristig an die Organisation zu binden», wird Tigers-Sportchef Pascal Müller in einer Mitteilung zitiert.

Wey ist eigentlich ein Ur-Zuger, der beim EVZ den Sprung aus dem eigenen Nachwuchs bis in die erste Mannschaft geschafft hat. Aktuell ist er bis Ende Jahr an seinen künftigen Arbeitgeber Langnau ausgeliehen.

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