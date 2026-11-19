Derzeit verletzt, hat Erik Brännström zumindest einen Grund zur Freude. Der schwedische Verteidiger hat seinen Vertrag beim Lausanne HC bis 2031 verlängert.

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Fünf Minuten vor der Begegnung gegen die Lions hatte der Lausanne HC eine Ankündigung zu machen und bat deshalb die Zuschauer auf den Rängen, den Blick zu heben, in Richtung Videowürfel. Dort erschien eine Silhouette. Die leidenschaftlichsten Fans erkannten sofort Erik Brännströms Haarschnitt. Und das konnte nur eines bedeuten.

Als die Zahl «2031» erschien, gab es keinen Zweifel mehr. Der schwedische Verteidiger hat in Lausanne verlängert. Ein sehr schöner Coup von Sportdirektor John Fust, denn der Verteidiger ist zweifellos einer der leistungsstärksten Ausländer der National League.

Derzeit verletzt, hofft Erik Brännström, bald ins Spiel zurückzukehren. Seine Rückkehr wird laut Klub für Ende November erwartet. Nach der Ankündigung erschien er auf den Rängen der Vaudoise-Arena, lächelte über das ganze Gesicht und winkte der Menge zu.

Die Nummer 26 hatte in der vergangenen Saison – seiner ersten beim Lausanne HC – beeindruckt, mit 43 Punkten in 51 Spielen. Diese Saison war er mit mehr oder weniger derselben Bilanz gestartet, mit fünf Punkten in sieben Spielen.

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