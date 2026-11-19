Der finnische Schlussmann Juho Markkanen stösst ab der Saison 2027/28 zu den Biancoblu. Der Vertrag läuft über zwei Jahre bis 2029.

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Juho Markkanen (24) wird ab der Saison 2027/28 im Kasten der Biancoblu stehen. Der Finne mit Schweizer Spielerlizenz unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis 2029.

Der Goalie wechselt vom EHC Visp: Nach einer starken letzten Saison (90,9 % Fangquote) brilliert der 2020 von den LA Kings gedraftete Markkanen aktuell mit einer Fangquote von 94,5 % (Gegentorschnitt von 1,43). Der Sohn des ehemaligen NHL- und EVZ-Goalies Jussi Markkanen bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der finnischen Liga, der DEL (Eisbären Berlin) sowie aus früheren Leih-Einsätzen beim HC Lugano und den Ticino Rockets mit.

Der Transfer ist Teil der Strategie vom Klub Ambri, «der weiterhin in die Entwicklung und Förderung junger Spieler mit grossem Entwicklungspotenzial investiert», wie es in der Vereinsmitteilung heisst. Zudem erhofft man sich mehr Optionen auf der Torhüterposition sowie das Beleben des internen Konkurrenzkampfes.

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