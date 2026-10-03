DE
FR
Abonnieren

«Keinen Bock mehr!»
Selma nach sechster Kloten- Niederlage in Serie völlig bedient

Selma Tiric ist Blick-Fan-Reporterin für den EHC Kloten und nimmt dich mit ans Heimspiel gegen Meister Fribourg.
Publiziert: 11:25 Uhr
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
2
15
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
8
6
14
4
HC Davos
HC Davos
8
1
13
5
SCL Tigers
SCL Tigers
8
1
12
6
HC Ajoie
HC Ajoie
8
0
11
7
Lausanne HC
Lausanne HC
8
-3
11
8
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
8
-6
11
9
EV Zug
EV Zug
5
9
10
10
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
8
-9
9
11
HC Lugano
HC Lugano
6
1
8
12
SC Bern
SC Bern
6
-1
8
13
EHC Biel
EHC Biel
7
-2
7
14
EHC Kloten
EHC Kloten
8
-14
6
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die Eishockey-Highlights vom 2. Oktober
In diesem Artikel erwähnt
21397087 Logo_Kloten_Flyers_Wappen
EHC Kloten
21395888 National+League
National League
21395951_HC_Fribourg-Gott_logo.png
HC Fribourg-Gottéron
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen