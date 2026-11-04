Verteidiger fehlt dem EHC Kloten wochenlang

Die Verletztenliste beim EHC Kloten wird um einen Namen länger: Wie der Verein am Mittwoch schreibt, fällt nun auch Verteidiger Bernd Wolf für fünf bis sechs Wochen aus. Der Österreicher hat sich bei der 0:4-Niederlage im Derby gegen die ZSC Lions am vergangenen Samstag Verletzungen am rechten Sprunggelenk und im Adduktorenbereich zugezogen.
Für das Schlusslicht der National League kommt der Ausfall in einer ohnehin schon schwierigen Saison zur Unzeit. Mit Leandro Hausheer (Schulterverletzung) und Nicholas Steiner (Achillessehnenriss) können bereits zwei Klotener Verteidiger aufgrund von Blessuren noch wochenlang nicht mittun.
Füge jetzt den EHC Kloten deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18