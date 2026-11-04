Verteidiger fehlt dem EHC Kloten wochenlang

Der EHC Kloten muss mehrere Wochen lang auf Bernd Wolf verzichten. Der Verteidiger hat sich am Sprunggelenk und im Adduktorenbereich verletzt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Verletztenliste beim EHC Kloten wird um einen Namen länger: Wie der Verein am Mittwoch schreibt, fällt nun auch Verteidiger Bernd Wolf für fünf bis sechs Wochen aus. Der Österreicher hat sich bei der 0:4-Niederlage im Derby gegen die ZSC Lions am vergangenen Samstag Verletzungen am rechten Sprunggelenk und im Adduktorenbereich zugezogen.

Für das Schlusslicht der National League kommt der Ausfall in einer ohnehin schon schwierigen Saison zur Unzeit. Mit Leandro Hausheer (Schulterverletzung) und Nicholas Steiner (Achillessehnenriss) können bereits zwei Klotener Verteidiger aufgrund von Blessuren noch wochenlang nicht mittun.

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