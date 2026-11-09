DE
FR
Abonnieren

«Trauen ihm weiteren Schritt zu»
Lions verlängern mit Nachwuchs-Stürmer

Erst auf diese Saison hats für Kimo Gruber einen Profivertrag gegeben. Nun hat er bei den ZSC Lions bereits ein neues Arbeitspapier unterschrieben.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Trägt auch nächste Saison den Löwen auf der Brust: Kimo Gruber.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Kimo Gruber bleibt bei den ZSC Lions. Der 21-jährige Stürmer hat seinen Vertrag um ein Jahr bis und mit Saison 2027/28 verlängert.

Die ersten Einsätze für die Lions absolvierte Gruber in der Saison 2024/25, seit dieser Saison besitzt er einen Profivertrag. Bisher kommt er auf 63 Partien (14 Skorerpunkte) für die Zürcher, davon hat er 17 (fünf Skorerpunkte) in der aktuellen Saison absolviert.

«Wir sind sehr zufrieden, wie er seine Rolle in der Mannschaft erfüllt», wird Sportchef Sven Leuenberger auf der Vereinshomepage zitiert. «Und trauen ihm einen weiteren Schritt zu.»

Noch näher dran am ZSC
ZSC.png

Füge jetzt den ZSC Lions deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Mehr zum Thema
ZSC.png
Nichts verpassen
Alle Storys zu den ZSC Lions
NationLeague.png
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21395888 National+League
National League
21411180 Logo_ZSC_Lions
ZSC Lions
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21395888 National+League
        National League
        21411180 Logo_ZSC_Lions
        ZSC Lions