Lions verlängern mit Nachwuchs-Stürmer

Kimo Gruber bleibt bei den ZSC Lions. Der 21-jährige Stürmer hat seinen Vertrag um ein Jahr bis und mit Saison 2027/28 verlängert.
Die ersten Einsätze für die Lions absolvierte Gruber in der Saison 2024/25, seit dieser Saison besitzt er einen Profivertrag. Bisher kommt er auf 63 Partien (14 Skorerpunkte) für die Zürcher, davon hat er 17 (fünf Skorerpunkte) in der aktuellen Saison absolviert.
«Wir sind sehr zufrieden, wie er seine Rolle in der Mannschaft erfüllt», wird Sportchef Sven Leuenberger auf der Vereinshomepage zitiert. «Und trauen ihm einen weiteren Schritt zu.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18