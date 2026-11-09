Lions verlängern mit Nachwuchs-Stürmer

Erst auf diese Saison hats für Kimo Gruber einen Profivertrag gegeben. Nun hat er bei den ZSC Lions bereits ein neues Arbeitspapier unterschrieben.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Kimo Gruber bleibt bei den ZSC Lions. Der 21-jährige Stürmer hat seinen Vertrag um ein Jahr bis und mit Saison 2027/28 verlängert.

Die ersten Einsätze für die Lions absolvierte Gruber in der Saison 2024/25, seit dieser Saison besitzt er einen Profivertrag. Bisher kommt er auf 63 Partien (14 Skorerpunkte) für die Zürcher, davon hat er 17 (fünf Skorerpunkte) in der aktuellen Saison absolviert.

«Wir sind sehr zufrieden, wie er seine Rolle in der Mannschaft erfüllt», wird Sportchef Sven Leuenberger auf der Vereinshomepage zitiert. «Und trauen ihm einen weiteren Schritt zu.»

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