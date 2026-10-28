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Vertrag bis 2030
Goalie Keller kehrt zu seinem Jugendklub zurück

Antoine Keller kehrt zurück in seine Heimat. Der 22-jährige französisch-schweizerische Goalie kommt mit Erfahrung aus Nordamerika und der National League zurück nach Genf.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Antoine Keller wechselt nächste Saison von Ajoie zu Genf-Servette.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Antoine Keller kehrt zu seinem Jugendklub Genf zurück
  • Der 22-Jährige war 2023 von Washington gedraftet worden
  • Er unterschreibt bis 2030 und bildet das Goalie-Duo mit Charlin

Wie von Blick angekündigt, kehrt Goalie Antoine Keller (22) nächste Saison in seine Heimat zurück. Genf-Servette stellt die Weichen langfristig und stattet den französisch-schweizerischen Torhüter mit einem Vertrag bis 2030 aus. Keller durchlief die Nachwuchsakademie der Genfer. Bevor er erste Erfahrungen in der National League bei Lausanne und Ajoie sammelte, wurde er 2023 von den Washington Capitals in der siebten Runde des NHL-Drafts an 206. Stelle ausgewählt. Zu einem Einsatz in der NHL kam es jedoch nie, ehe er nach einem Jahr in Nordamerika in die Schweiz zurückkehrte.

Keller wird nächste Saison in Genf zusammen mit Stéphane Charlin (26) ein Schweizer Goalie-Duo bilden. «Wir freuen uns sehr, Antoine wieder bei uns zu haben, einen weiteren Torhüter aus unserer Akademie. Er hat sein immenses Talent bereits bei seiner NHL-Draft-Auswahl unter Beweis gestellt und sich in den letzten drei Jahren enorm weiterentwickelt», so Sportchef Marc Gautschi (43).

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