Die Zwillingsbrüder Simon und Rafael Meier, vereint beim EHC Kloten, erleben eine unerwartete Trennung. Simon ist verletzt, Rafael steht allein auf dem Eis. Trotz der Enttäuschung bleibt ihre einzigartige Verbindung stark.

1/5 Simon und Rafael Meier: Kaum wiedervereint, schon wieder getrennt. Foto: Benjamin Faes / freshfocus

Darum gehts Zwillingsbrüder Simon und Rafael Meier: Konkurrenz und Unterstützung im Eishockey

Besondere Verbindung auf dem Eis: Verstehen sich blind

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Nach zwei Saisons beim kanadischen Junioren-Team Penticton Vees in der BCHL kehrte Simon Meier (20) zu seinem Zwillingsbruder Rafael nach Kloten zurück. Eine schöne Wiedervereinigung könnte man meinen. Von wegen, so haben sich die beiden Simons Rückkehr nicht vorgestellt.

Schon ihr ganzes Leben lang verfolgen Simon und Rafael Meier ein Ziel: Sie wollen immer ein bisschen besser sein als ihr Zwillingsbruder. «Ob beim Krafttraining, Fitnesstest oder einfach bei der kleinsten Übung», sagt Rafael.

Es ist diese ständige, spielerische Konkurrenz, die beide antreibt und die ihre Karriere geprägt hat. Gleichzeitig, so Simon, seien sie «mittlerweile in einem Alter angekommen, wo die Herausforderung mehr in Unterstützung übergeht». Die beiden kennen sich, sagen sich alles direkt ins Gesicht, ohne Umwege. Das kann gut sein, aber auch mal knallen. Für beide ist der andere «ein Gegner, den wir von klein auf haben». Doch hinter diesem Satz steckt nicht Rivalität, sondern vor allem tiefe Verbundenheit.

Die «Zwilling-Connection»

Auf die Frage, ob sie auf dem Eis eine besondere Verbindung spüren, die sie zu anderen Mitspielern nicht haben, antworten beide fast gleichzeitig mit Ja. «Auf dem Eis weiss man einfach, wo der andere ist», sagt Rafael. «Wir verstehen uns blind.»

Trotz dieser starken Verbindung war für Rafael die Zeit prägend, in der Simon in Kanada spielte. Zwei Jahre lang musste er ohne seinen Bruder auskommen – etwas, das beide verändert hat. «In diesen zwei Jahren konnte er aus sich herauskommen», sagt Simon über Rafael. Und auch Rafael spürte, dass er sich persönlich weiterentwickelte, gerade weil er «schlicht auf sich alleine gestellt» war. In einem Team wie Kloten, in dem die beiden eine grosse Alterslücke zu vielen Spielern haben, sei es etwas Besonderes, einen gleichaltrigen Bruder an seiner Seite zu wissen. Umso härter trifft es Rafael, dass Simon die ganze Saison mit einer Schulterverletzung verpasst. Zwar kommt er immer wieder in die Halle, um seine Physio-Übungen zu absolvieren – doch der wichtigste Teil fehlt: sein Bruder auf dem Eis.

Ein geplatzter Traum – vorerst

Für Simon Meier war die Chance, wieder zusammen mit seinem Bruder zu spielen, einer der Hauptgründe für den Wechsel zurück in die Schweiz. Und nun kann er nicht einmal «nach dem Eis in die Garderobe gehen, ein paar Witze reissen und mit den Jungs Spass haben». Eine bittere Situation, die man ihm deutlich anmerkt.

Auch Rafael leidet darunter – nicht nur, weil sein Bruder verletzt ist, sondern weil ihm bewusst wird, was er momentan alles tun kann, worauf Simon verzichten muss. Der Platz an seiner Seite fühlt sich ohne ihn ungewohnt leer an. Er vermisst ihn sehr. Und zum Schluss sagt er – mit einem warmen Blick zu seinem Bruder: «Ich kann es kaum erwarten, dass du zurückkommst!»