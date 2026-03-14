Joel Henry bleibt dem EHC Kloten erhalten. Er kam während der Saison im Rahmen eines Stürmertauschs von den ZSC Lions.

Kloten gibt nach dem Saisonende eine Vertragsverlängerung bekannt. Joel Henry (22) bleibt eine weitere Saison bei den Zürcher Unterländern.

Der Stürmer wurde während der Saison für Harrison Schreiber (24) mit den ZSC Lions getauscht. In den sechs Partien für die Klotener verbuchte er zwei Tore und einen Assist, nachdem er für die Stadtzürcher in 22 Spielen ohne Skorerpunkt geblieben war.

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