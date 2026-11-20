Zwangspause für Julius Honka. Der Ajoie-Spieler wird nach einem Check gegen den Kopf des Zugers Mike Künzle gesperrt.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der HC Ajoie muss in den nächsten beiden Spielen auf Julius Honka (30) verzichten. Der Verteidiger wird wegen eines Checks gegen den Kopf von EVZ-Spieler Mike Künzle (32) gesperrt, wie die Liga am Freitagmittag mitteilt. Hinzu kommt eine Busse in der Höhe von 3200 Franken (inklusive Verfahrenskosten).

Honka sitzt das erste Spiel seiner Sperre bereits am Freitag ab. Das Auswärtsspiel gegen Lugano verfolgt er als Zuschauer. Auch das Heimspiel gegen Meister Fribourg-Gottéron am Samstag verpasst er.

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