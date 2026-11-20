Der HC Ajoie muss in den nächsten beiden Spielen auf Julius Honka (30) verzichten. Der Verteidiger wird wegen eines Checks gegen den Kopf von EVZ-Spieler Mike Künzle (32) gesperrt, wie die Liga am Freitagmittag mitteilt. Hinzu kommt eine Busse in der Höhe von 3200 Franken (inklusive Verfahrenskosten).
Honka sitzt das erste Spiel seiner Sperre bereits am Freitag ab. Das Auswärtsspiel gegen Lugano verfolgt er als Zuschauer. Auch das Heimspiel gegen Meister Fribourg-Gottéron am Samstag verpasst er.
Füge jetzt den HC Ajoie deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
21
39
52
2
SC Bern
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
20
5
36
4
Genève-Servette HC
21
-7
35
5
EV Zug
16
23
34
6
SCL Tigers
21
12
32
7
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
21
-6
28
9
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
22
-17
26
12
EHC Biel
20
-7
24
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
21
-25
21