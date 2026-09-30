DE
FR
Abonnieren

Meilenstein für jungen Goalie
Tigers statten Eigengewächs mit erstem Profi-Vertrag aus

Noch läuft Jovin Trachsels Ausbildungsvertrag. Nun hat der junge Goalie bei den SCL Tigers seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Kommentieren
Steht aktuell im Kader der U21-Elit-Mannschaft der SCL Young Tigers: Jovin Trachsel.
Foto: zVg
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Meilenstein in der Karriere von Jovin Trachsel. Der 18-jährige Torhüter bekommt bei den SCL Tigers seinen ersten Profi-Vertrag, der ab der Saison 2027/28 bis zum Ende der Saison 2028/29 gilt. «Mit der Vertragsverlängerung setzen die SCL Tigers den eingeschlagenen Weg in der Förderung eigener Nachwuchsspieler fort», heisst es in der Medienmitteilung.

Bei den Emmentalern hat Trachsel sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen. Sein Ausbildungsvertrag ist noch bis zum Ende der aktuellen Spielzeit gültig. Aktuell steht das Eigengewächs im Kader der U21-Elit-Mannschaft der SCL Young Tigers. Das Sommertraining hat Trachsel mit der ersten Mannschaft absolviert.

Noch näher dran an den SCL Tigers
Tigers.png

Füge jetzt die SCL Tigers deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
7
2
12
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
7
-2
11
4
HC Ajoie
HC Ajoie
7
2
11
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
6
EV Zug
EV Zug
5
9
10
7
HC Davos
HC Davos
7
-1
10
8
SCL Tigers
SCL Tigers
7
-3
9
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
SC Bern
SC Bern
5
0
7
11
EHC Biel
EHC Biel
6
1
7
12
Lausanne HC
Lausanne HC
6
-7
6
13
EHC Kloten
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
HC Lugano
5
-2
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21411191 Logo_SCL_Tigers
SCL Tigers
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21411191 Logo_SCL_Tigers
        SCL Tigers
        21395888 National+League
        National League