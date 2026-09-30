Tigers statten Eigengewächs mit erstem Profi-Vertrag aus

Noch läuft Jovin Trachsels Ausbildungsvertrag. Nun hat der junge Goalie bei den SCL Tigers seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Meilenstein in der Karriere von Jovin Trachsel. Der 18-jährige Torhüter bekommt bei den SCL Tigers seinen ersten Profi-Vertrag, der ab der Saison 2027/28 bis zum Ende der Saison 2028/29 gilt. «Mit der Vertragsverlängerung setzen die SCL Tigers den eingeschlagenen Weg in der Förderung eigener Nachwuchsspieler fort», heisst es in der Medienmitteilung.

Bei den Emmentalern hat Trachsel sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen. Sein Ausbildungsvertrag ist noch bis zum Ende der aktuellen Spielzeit gültig. Aktuell steht das Eigengewächs im Kader der U21-Elit-Mannschaft der SCL Young Tigers. Das Sommertraining hat Trachsel mit der ersten Mannschaft absolviert.

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