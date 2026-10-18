Johnny Kneubühler fliegt nach einem gefährlichen Kniecheck gegen Ambri-Captain Tommaso De Luca vom Eis. Nun greift die National League durch: Der Genfer muss eine Spielsperre absitzen und eine Busse bezahlen.

Lynn Piubel Reporterin Sport

Für Johnny Kneubühler (30) endet das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Klub HC Ambri-Piotta bitter. Beim Gastspiel des Gèneve-Servette HC in der Gottardo Arena im Tessin sorgt der Stürmer in der 17. Minute für eine unschöne Szene. Sein Check gegen Tommaso De Luca (21) hat weitreichende Folgen.

Die Schiedsrichter schauen sich die Aktien im Nachhinein nochmals auf Video an. Ihr Urteil lautet: Kneubühler erhält eine Spieldauer-Disziplinarstrafe und muss vorzeitig in die Kabine. Für Servette ist der Ausschluss besonders schmerzhaft, denn die Genfer müssen anschliessend in Unterzahl spielen.

Ambri nutzt die Überzahl eiskalt aus. Ausgerechnet De Luca trifft kurz nach dem Check zur Führung für die Tessiner. Das Spiel geht 6:3 für die Heimmannschaft aus. Für Kneubühler bleibt es aber nicht bei der Strafe bei der Partie. Die National League verhängt nachträglich eine Spielsperre und eine Busse in der Höhe von 2'500 Schweizer Franken.

Damit hat das Kneeing auch Konsequenzen für die kommenden Einsetze des Genfer Stürmers.

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