Jesse Puljujärvi bleibt in Genf: Der 28-jährige Finne und aktuelle Servette-Topskorer hat seinen Vertrag um drei weitere Spielzeiten bis 2030 verlängert.

Darum gehts Jesse Puljujärvi verlängert bei Genf-Servette um drei Saisons und bleibt bis 2030

In der vergangenen Saison kam der Finne auf inklusive Playoffs auf 61 Punkte

Diese Saison ist Puljujärvi mit elf Punkten Topskorer

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Jesse Puljujärvi (28) verlängert seinen Vertrag in Genf. Das vermelden die Genfer kurz vor dem Start der National-League-Partie gegen die SCL Tigers. Die erfreulichen News flimmern auch über den Stadionbildschirm, mit einem Bild des Flügels und einem grossen «2030» – denn Puljujärvi verlängert um drei weitere Spielzeiten. «Der Grenat-Traum geht weiter», heisst es ausserdem enthusiastisch im Titel der offiziellen Mitteilung.

Puljujärvi wechselte im Juli 2025 aus der amerikanischen AHL nach Genf und hat sich seitdem zu einem der besten Spieler von Servette und zu einem Publikumsliebling entwickelt. In der vergangenen Saison erzielte der Finne in 52 Spielen der regulären Saison 52 Punkte, darunter 19 Tore und 33 Assists. In den Playoffs legte Puljujärvi in 12 Spielen nochmals sechs Tore und drei Vorlagen nach.

«Coup für Genf-Servette»

Auch in dieser Saison spielt der 28-Jährige mit Erfahrung aus 387 NHL-Spielen wieder gross auf. Mit sechs Toren und fünf Assists (11 Punkte) ist er aktueller Topskorer bei den Genfern. Zuletzt fehlte der Stürmer mehrere Spiele gesperrt, gab am Mittwoch in der Champions Hockey League sein Comeback. Beim 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Kölner Haie erzielte Puljujärvi sogleich einen Hattrick, darunter den Siegtreffer in der Overtime.

«Diese Vertragsverlängerung ist weit mehr als nur eine Vertragsunterzeichnung. Sie ist ein echter Coup für Genf-Servette, die damit einen ihrer herausragendsten Spieler für die nächsten drei Spielzeiten halten können», unterstreicht Servette in der Mitteilung Puljujärvis Wichtigkeit für das Team.

Noch näher dran an Genève-Servette Füge jetzt den Genève-Servette HC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Füge weitere Klubs hinzu Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Noch näher dran an deinem National-League-Klub Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen