Ivars Punnenovs' Reise bei den SCRJ Lakers geht weiter. Der Goalie hat einen neuen Vertrag unterschrieben.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Ende Januar 2024 kehrte Ivars Punnenovs (32) zu den SCRJ Lakers zurück. Nun hat der Goalie seinen auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Auch in der kommenden Saison wird der Lette mit Schweizer Lizenz bei den Lakers zwischen den Pfosten stehen. Sein neuer Vertrag beinhaltet zudem die Option auf Verlängerung um eine weitere Saison.

Punnenovs spielte bereits von 2012 bis 2015 für die Lakers. Zunächst in der U20 engagiert, gab er in der Saison 2013/14 sein Debüt in der höchsten Liga. Nach dem Abstieg 2015 wechselte er zu den SCL Tigers und später zu Lausanne, von wo er zu Rappi zurückkehrte.

Für die Rosenstädter hat er bisher 97 Partien bestritten. Insgesamt kommt er auf 360 Spiele in der höchsten Schweizer Liga. Diese Zahlen würden zeigen, dass Punnenovs dank konstanter Leistungen zu einer festen Grösse der National League geworden ist, wird Sportchef Claudio Cadonau in der Mitteilung zitiert. «Mit seiner ruhigen Art ist er für unser Team zudem ein enorm wichtiger Spieler.»

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