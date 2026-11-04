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Vertrag vorzeitig verlängert
Goalie Punnenovs bleibt den Lakers erhalten

Ivars Punnenovs' Reise bei den SCRJ Lakers geht weiter. Der Goalie hat einen neuen Vertrag unterschrieben.
Publiziert: vor 1 Minute
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Die Lakers können weiter auf die Dienste von Ivars Punnenovs zählen.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Ende Januar 2024 kehrte Ivars Punnenovs (32) zu den SCRJ Lakers zurück. Nun hat der Goalie seinen auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Auch in der kommenden Saison wird der Lette mit Schweizer Lizenz bei den Lakers zwischen den Pfosten stehen. Sein neuer Vertrag beinhaltet zudem die Option auf Verlängerung um eine weitere Saison.

Punnenovs spielte bereits von 2012 bis 2015 für die Lakers. Zunächst in der U20 engagiert, gab er in der Saison 2013/14 sein Debüt in der höchsten Liga. Nach dem Abstieg 2015 wechselte er zu den SCL Tigers und später zu Lausanne, von wo er zu Rappi zurückkehrte.

Für die Rosenstädter hat er bisher 97 Partien bestritten. Insgesamt kommt er auf 360 Spiele in der höchsten Schweizer Liga. Diese Zahlen würden zeigen, dass Punnenovs dank konstanter Leistungen zu einer festen Grösse der National League geworden ist, wird Sportchef Claudio Cadonau in der Mitteilung zitiert. «Mit seiner ruhigen Art ist er für unser Team zudem ein enorm wichtiger Spieler.»

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
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19
10
29
5
EV Zug
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
18
-6
22
13
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19
-19
19
14
EHC Kloten
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19
-25
18
Playoffs
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