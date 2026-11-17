Inti Pestoni (35) hat sich am vergangenen Sonntag bei Ambris 4:0-Heimsieg gegen Lausanne eine Oberkörperverletzung zugezogen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Einen Monat lang wird Inti Pestoni (35) kein National-League-Spiel mehr bestreiten können. Der Stürmer des HC Ambri-Piotta hat sich am Sonntag im Match gegen Lausanne eine Oberkörperverletzung zugezogen, die einen chirurgischen Eingriff erfordert.

Laut Medienmitteilung der Biancoblu fällt der 35-Jährige bis zur nächsten Nationalmannschaftspause (7.12. bis 13.12.) aus. Den ersten Match nach dem Nati-Break bestreitet der Tabellendritte Ambri am 16. Dezember zu Hause gegen Ajoie.

Bislang sind Pestoni in dieser Saison in zwölf Einsätzen drei Tore und vier Assists geglückt. Vor zwei Tagen brachte er seine Farben gegen Lausanne mit dem 1:0 auf die Siegerstrasse.

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