Am Donnerstag hat Andres Ambühl (41) seinen Rücktritt zum Saisonende erklärt. Die Reaktionen waren im ganzen Land heftig – allerorts wird der WM-Rekordspieler (19 Turniere, 141 Einsätze), Länderspiel-Weltrekordmann (338 Partien) und Ligaspiel-Rekordhalter (1306) gefeiert. Und am Freitagabend, beim Auswärtsspiel gegen Ajoie, wird er in Pruntrut sogar von den gegnerischen Fans gehuldigt.

Nach Spielschluss feiern ihn die Ajoie-Fans mit einer Standing Ovation, sie lassen ihn kaum mehr gehen. Das berührt die Ikone sichtlich, er bedankt sich, indem er in die Hände klatscht und in die Menge winkt. Danach spricht «Büehli» im Interview mit MySports in «Büehli-Worten» davon, dass diese Aktion der Ajoie-Fans schon «speziell und hübsch» gewesen sei. Sieh dir die Fans-Würdigung und das Interview im Video an.

Ambühl befindet sich nun offiziell auf Abschiedstournee. In Pruntrut hat er am Freitag das letzte Mal gespielt, da der HCD nach der Quali um den Meistertitel spielen wird und Ajoie gegen den Abstieg. Man darf davon ausgehen, dass es in den kommenden Wochen so weitergeht und die allerorts beliebte (achtmal wurde er zum populärsten Spieler im Land gewählt) und für seine Karriere bewunderte Ikone auch in anderen Stadien beim letzten Auftritt von den Fans gewürdigt wird.

