Der EHC Kloten verlängert den Vertrag mit Leistungsträger Dario Meyer bis Ende der Saison 2031/32. Der Topskorer aus der abgelaufenen Saison bleibt langfristig bei den Flughafenstädtern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft EHC Kloten verlängert Dario Meyers Vertrag bis Ende der Saison 2031/32

Meyer lieferte 15 Tore und 13 Assists in der Saison 2025/26.

Sportchef lobt Meyers Qualität und Identifikation mit dem Verein.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Der EHC Kloten verlängert den Vertrag mit Dario Meyer (29) um weitere fünf Jahre bis zum Ende der Saison 2031/32. Mit dieser langfristigen Zusage bindet der Klub einen absoluten Leistungsträger an sich.

In der vergangenen Saison schoss der Flügelstürmer 15 Tore und lieferte 13 Assists – persönlicher Punkterekord für ihn. Die Vertragsverlängerung des 29-Jährigen sei ein starkes Zeichen für Kontinuität und die gemeinsame Zukunft, teilt Kloten in einer Medienmitteilung mit.

Kloten-Sportchef Ricardo Schödler (37) zeigt sich erfreut über den Verbleib des gebürtigen Berners: «Mit seiner Qualität, seiner Mentalität und seiner Identifikation mit dem EHC verkörpert er genau das, was wir aufbauen wollen.» Auch Meyer selbst blickt positiv in die Zukunft: «Von Anfang an war es für mich die erste Priorität, dass ich beim EHC Kloten bleiben kann. Ich möchte hier weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen, Verantwortung übernehmen und mithelfen, etwas aufzubauen.»

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