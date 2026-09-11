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Horror-Saison für Tessiner?
«Ambri ist noch schlechter als Ajoie»

In der ersten «SCHLIIFTS?»-Folge der neuen Saison sprechen Raphi Walser und Dino Kessler auch über den HC Ambri-Piotta. Werden die Tessiner zum Sorgenkind der Liga? Kessler sieht sie sogar «noch schlechter als Ajoie».
Publiziert: vor 26 Minuten
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Eishockey kennt kein Geschlecht – nur Leidenschaft. Als Hauptpartnerin der PostFinance Women’s League und der National League steht PostFinance für ein Schweizer Eishockey, das begeistert, sich weiterentwickelt und Talente wachsen lässt.

Seit 25 Jahren gehen die PostFinance Top Scorer auf Punktejagd – und haben dabei bereits über 8 Millionen Franken für den Nachwuchs erspielt. So entsteht aus Leidenschaft auf dem Eis eine Investition in die Zukunft des Schweizer Eishockeys.

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