Rochette lanciert Lausannes Stängeli-Party
Lausanne – Genf-Servette 11:0:Rochette lanciert Lausannes Stängeli-Party

Höchster NL-Sieg?
Lausannes 11:0 gegen Servette ist nicht Rekord

Servette ging gegen Lausanne mit 0:11 unter. Die höchste Niederlage in der Geschichte der National League seit Einführung der Playoffs war die Blamage in Lausanne aber nicht.
Darum gehts

  • Lausanne gewinnt 11:0 gegen Servette im Léman-Derby
  • EHC Kloten hält mit 15:1 den höchsten Siegrekord
  • Zug siegte 1995 in Ambri mit beeindruckenden 14:2
Das Stängeli von Lausanne beim 11:0-Kantersieg am Dienstag im Léman-Derby gegen Servette wirft unweigerlich die Frage nach dem höchsten Sieg in der National League (früher NLA) auf. Für die Waadtländer reicht es in der Bestenliste der Playoff-Ära (seit 1985/86) nur auf Platz 8.

An der Spitze steht das 15:1 des EHC Kloten vom 26. Januar 1988 im Heimspiel gegen Sierre. Überhaupt waren die Zürcher Unterländer an sechs der sieben höchsten Siege der Liga beteiligt. Der einzige Auswärtserfolg in den Top 10 ist das 14:2 von Zug im Dezember 1995 in Ambri. 

