Hiobsbotschaft für den HC Davos. Simon Ryfors hat sich im Spiel gegen Fribourg-Gottéron das Kreuzband gerissen und fällt für den Rest der Saison aus. Das geben die Bündner am Donnerstag bekannt.
Neben dem Kreuzbandriss erlitt der 29-Jährige auch eine Meniskusverletzung am gleichen Knie. Besonders bitter ist, dass die Verletzung bei einem umstrittenen Check von Gottéron-Mann Marcus Sörensen entstand.
Die Verletzung verschlimmert den schlechten Saisonstart des Vizemeisters zusätzlich. In den ersten vier Spielen waren die Bündner nur einmal erfolgreich und konnten bisher noch nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Ohne Topskorer Ryfors wird es für das Team von Josh Holden nochmals schwieriger, zu alter Stärke zurückzufinden.
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