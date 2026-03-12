Heisse Playoff-Diskussion Kessler sieht den SCB im Vorteil – Walser glaubt an Biel

Dino Kessler und Raphael Walser diskutieren über die Playoff-Szenarien, sind sich aber uneinig: Einer tippt auf Biel wegen starker Form, der andere auf Bern. Doch beide sind sich einig: Die SCB-Offensive ist miserabel.