Kessler sieht den SCB im Vorteil – Walser glaubt an Biel
Dino Kessler und Raphael Walser diskutieren über die Playoff-Szenarien, sind sich aber uneinig: Einer tippt auf Biel wegen starker Form, der andere auf Bern. Doch beide sind sich einig: Die SCB-Offensive ist miserabel.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 49