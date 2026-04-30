«Stransky ist fast schon eine Belastung für Davos»
«Stransky ist bisher ein Schatten seiner Selbst» So lautet das Verdikt von Raphi Walser über den HCD-Star. Zusammen mit Blick-Eishockeychef Dino Kessler spricht er über Stranskys Leistung im Final – und ob es nun zur grossen Rochade in Spiel 7 kommen wird.
Publiziert: vor 46 Minuten
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