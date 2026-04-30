HCD-Probleme vor Showdown «Stransky ist fast schon eine Belastung für Davos»

«Stransky ist bisher ein Schatten seiner Selbst» So lautet das Verdikt von Raphi Walser über den HCD-Star. Zusammen mit Blick-Eishockeychef Dino Kessler spricht er über Stranskys Leistung im Final – und ob es nun zur grossen Rochade in Spiel 7 kommen wird.