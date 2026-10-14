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Spielte zuletzt in Russland
HCD holt Ex-NHL-Stürmer bis Ende Saison

Der HC Davos verstärkt seine Offensive mit Joseph Blandisi. Der Kanadier spielte zuletzt in Russland und bringt NHL-Erfahrung mit.
Publiziert: vor 1 Minute
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Joseph Blandisi spielte in der NHL für die New Jersey Devils, Anaheim Ducks und die Pittsburgh Penguins.
Foto: AFP
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

In der laufenden Saison kommt der letztjährige Playoff-Finalist HC Davos noch nicht wirklich auf Touren. Um in der Offensive mehr Optionen zu haben, verstärken sich die Bündner mit Joseph Blandisi (32), das teilt der HCD am Mittwoch mit. Der Kanadier spielte zuletzt in der KHL für SKA St. Petersburg, wo er in der vergangenen Saison in 66 Spielen 14 Tore und 17 Assists verbuchte.

Zuvor verbrachte er den Grossteil seiner Karriere in Nordamerika, absolvierte 101 NHL-Spiele, mehrheitlich für die New Jersey Devils, sowie über 450 Partien in der AHL. Der vielseitige Stürmer kann sowohl als Center als auch auf dem Flügel eingesetzt werden.

Wann Blandisi zum ersten Mal zum Einsatz kommen wird, ist noch offen. Der Antrag für seine Arbeitsbewilligung steht noch aus.

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