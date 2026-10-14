In der laufenden Saison kommt der letztjährige Playoff-Finalist HC Davos noch nicht wirklich auf Touren. Um in der Offensive mehr Optionen zu haben, verstärken sich die Bündner mit Joseph Blandisi (32), das teilt der HCD am Mittwoch mit. Der Kanadier spielte zuletzt in der KHL für SKA St. Petersburg, wo er in der vergangenen Saison in 66 Spielen 14 Tore und 17 Assists verbuchte.
Zuvor verbrachte er den Grossteil seiner Karriere in Nordamerika, absolvierte 101 NHL-Spiele, mehrheitlich für die New Jersey Devils, sowie über 450 Partien in der AHL. Der vielseitige Stürmer kann sowohl als Center als auch auf dem Flügel eingesetzt werden.
Wann Blandisi zum ersten Mal zum Einsatz kommen wird, ist noch offen. Der Antrag für seine Arbeitsbewilligung steht noch aus.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
7
10
13
11
HC Davos
11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
11
-17
9