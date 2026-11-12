Beim Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag in der Champions Hockey League gegen Pilsen haben sich die Davoser Rasmus Asplund (28) und Tino Kessler (30) verletzt. Wie der HCD am Mittwoch mitteilt, handelt es sich bei beiden um Unterkörperblessuren.
Beide Stürmer müssen nicht operiert werden, so der Schweizer Rekordmeister weiter. Bei Asplund gibt der Klub Entwarnung, schreibt aber, dass noch weitere Untersuchungen folgen. Die Ausfallzeit von Kessler wird dagegen auf rund sechs Wochen prognostiziert.
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