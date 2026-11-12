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Im Spiel gegen Pilsen verletzt
HCD gibt Verletzungsupdate zu Sturm-Duo

Die beiden HCD-Stürmer Rasmus Asplund und Tino Kessler haben sich in der Champions Hockey League gegen Pilsen am Unterkörper verletzt. Eine Operation ist bei beiden nicht nötig.
Publiziert: vor 1 Minute
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HCD-Stürmer Rasmus Asplund (M.) wird gegen Pilsen vom Eis geholfen.
Foto: keystone-sda.ch
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Cédric HeebRedaktor Sport

Beim Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag in der Champions Hockey League gegen Pilsen haben sich die Davoser Rasmus Asplund (28) und Tino Kessler (30) verletzt. Wie der HCD am Mittwoch mitteilt, handelt es sich bei beiden um Unterkörperblessuren.

Beide Stürmer müssen nicht operiert werden, so der Schweizer Rekordmeister weiter. Bei Asplund gibt der Klub Entwarnung, schreibt aber, dass noch weitere Untersuchungen folgen. Die Ausfallzeit von Kessler wird dagegen auf rund sechs Wochen prognostiziert.

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