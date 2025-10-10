DE
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Highlights der Partie HC Lugano – SCL Tigers (2:5)
HC Lugano – SCL Tigers 2:5
Langnau-Youngster Mathys feiert erstes NL-Tor
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – SCL Tigers (2:5).
Publiziert: vor 54 Minuten
