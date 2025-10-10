DE
EV Zug – Genf-Servette 1:4
Granlund vernascht Sklenicka vom Feinsten

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EV Zug – Genf-Servette (1:4).
Publiziert: vor 55 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 9. und 10. Oktober
