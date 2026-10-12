Damien Riat (29) und Drake Caggiula (32) werden zur Kasse gebeten. Die beiden Spieler des HC Lausanne müssen für das Vortäuschen eines Fouls im Spiel gegen den EHC Biel vom 2. Oktober jeweils eine Busse von 2000 Franken zahlen.
Im Fall von Riat handelt es sich um eine Situation während eines Icing-Unterbruchs. Bei Caggiula geht es um die Simulation eines vermeintlichen Kopftreffers im Powerplay.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
7
10
13
11
HC Davos
11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
11
-17
9