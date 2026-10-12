Die Lausanne-Spieler Damien Riat (29) und Drake Caggiula (32) wurden für das Vortäuschen eines Fouls mit Bussen von jeweils 2000 Franken bestraft.

Damien Riat (29) und Drake Caggiula (32) werden zur Kasse gebeten. Die beiden Spieler des HC Lausanne müssen für das Vortäuschen eines Fouls im Spiel gegen den EHC Biel vom 2. Oktober jeweils eine Busse von 2000 Franken zahlen.

Im Fall von Riat handelt es sich um eine Situation während eines Icing-Unterbruchs. Bei Caggiula geht es um die Simulation eines vermeintlichen Kopftreffers im Powerplay.

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