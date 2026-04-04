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National League: Highlights der Partie HCD – ZSC (4:2)
HC Davos – ZSC Lions 4:2
Bald-ZSCler Knak erledigt den ZSC
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Davos – ZSC Lions (4:2).
Publiziert: 04.04.2026 um 22:58 Uhr
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Aktualisiert: 05.04.2026 um 12:49 Uhr
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Die Eishockey-Highlights vom 4. April
5:01
HC Davos – ZSC Lions 4:2
Bald-ZSC'ler Knak erledigt den ZSC
3:35
Fribourg – Genf 3:1
Nach Karrer-Bock – Bertschy vernascht Goalie Charlin
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