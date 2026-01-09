DE
HC Davos – Lausanne HC 5:1
Gredig trocknet Vouardoux bei seinem Solo-Tor ab

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Davos – Lausanne HC (5:1).
Publiziert: 22:38 Uhr
|
Aktualisiert: 22:55 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 9. Januar
