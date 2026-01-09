DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Die Highlights der Partie HC Ajoie – EHC Biel (1:2)
HC Ajoie – EHC Biel 1:2
Andersson-Buebetrickli bringt Biel Big Points
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ajoie – EHC Biel (1:2).
Publiziert: 22:37 Uhr
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 9. Januar
2:57
SC Bern – Ambri 0:1 n.P.
Altmeister Bürgler im Penaltyschiessen eiskalt
2:42
HC Ajoie – EHC Biel 1:2
Andersson-Buebetrickli bringt Biel Big Points
4:17
HC Davos – Lausanne HC 5:1
Gredig trocknet Vouardoux bei seinem Solo-Tor ab
In diesem Artikel erwähnt
EHC Biel
HC Ajoie
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen