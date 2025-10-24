HC Ambri-Piotta – Servette 5:2 Ambri-Joly zündet den Turbo bei seinem Tor

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ambri-Piotta – Genf-Servette (5:2).

Publiziert: 24.10.2025 um 23:45 Uhr