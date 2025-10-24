DE
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Die Highlights der HC Ambri-Piotta – Genf-Servette (5:2)
HC Ambri-Piotta – Servette 5:2
Ambri-Joly zündet den Turbo bei seinem Tor
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ambri-Piotta – Genf-Servette (5:2).
Publiziert: 24.10.2025 um 23:45 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 24. Oktober
4:34
SCRJ Lakers – EV Zug 2:6
Kurioses Wetter-Tor zur kurzen Rappi-Führung
4:36
ZSC Lions – Fribourg 1:2 n.V.
Kapla schiesst den ZSC in die nächste Pleite
3:22
HC Ajoie – HC Davos 2:4
Vorarbeit von Gauthiér hebelt HCD-Verteidigung aus
3:16
SCL Tigers – Lausanne 1:2 n.P.
Hier wird Blitz-Penalty nach nur zehn Sekunden fällig
2:55
EHC Biel – EHC Kloten 5:1
Hofer und Haas nehmen Kloten auseinander
