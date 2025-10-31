DE
HC Ajoie – Ambri-Piotta 4:5
Ambri-Landry frustriert Ajoie mit Last-Minute-Ablenker

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ajoie – HC Ambri-Piotta (4:5).
Publiziert: 31.10.2025 um vor 57 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 29.-31. Oktober
