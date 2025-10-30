DE
FR
Abonnieren

Genf-Servette – EV Zug 0:1
Genonis Monster-Parade lässt Veseys Torjubel verstummen

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Genf-Servette – EV Zug (0:1).
Publiziert: 22:29 Uhr
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 29.-31. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen