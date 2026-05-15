Fans aufgepasst! Folge jetzt der Hockey-Nati und sichere dir die Chance auf ein vom Team signiertes Trikot. Mit der «Follow My Team»-Funktion erhältst du personalisierte Inhalte rund um die Schweizer Mannschaft und bist bei der Heim-WM hautnah mit dabei.

Folge jetzt der Nati – und gewinne ein signiertes Trikot

Folge jetzt der Nati – und gewinne ein signiertes Trikot

Stefan Meier Redaktor Desk Sport

Die Hockey-Herzen in der Schweiz schlagen höher. Mit der Heim-WM in Zürich und Fribourg steigt das Eishockey-Highlight des Jahres. Blick versüsst dir das Turnier zusätzlich mit einer tollen Chance. Folge jetzt bis spätestens Ende WM der Schweizer Nati, profitiere vom vollen Service rund ums Schweizer Team und gewinne mit etwas Glück tolle Preise.

Blick verlost zusammen mit Ochsner Hockey ein Replica-Trikot der Schweizer Nati – und zwar signiert vom Team. Dazu gibts auch zwei Jahresabos und drei 3-Monatsabos für Blick+ zu gewinnen.

So machst du mit

Was musst du tun? Folge dem Button unten und aktiviere die Funktion.

Noch näher dran an der Schweizer Hockey-Nati Füge jetzt die Eishockey-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen

Oder klicke hier auf den Link, wähle die Nati aus der Liste und klicke aufs Plussymbol. Dann kannst du dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist der 31. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits der Eishockey-Nati folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.

Das bietet dir die «Follow my Team»-Funktion

Als Follower erlebst du die Heim-WM bei Blick hautnah. Du erhältst personalisierte Inhalte und bleibst dank automatisierten Pushes immer auf dem Laufenden. Die grosse Eishockey-Neuerung: Mit den Live-Aktivitäten siehst du immer direkt auf dem Handy-Screen, wenn ein Puck im Tor zappelt. Einmalig!

Diesen Service gibts nicht nur für die Nati, sondern für sämtliche teilnehmenden Nationen.

Darüber hinaus gibt es rund um die Matches nebst den Livetickern auch Stimmen zum Spiel, Experteneinschätzung, Highlights-Videos – und natürlich auch knackige Analysen. Zwischen den Spielen erhältst du tägliche Insides, immer die wichtigsten News, prickelnde Ausschnitte aus unserem Eishockey-Podcast «SCHLIIFTS?», kannst du bei Votings und Umfragen deine Meinung abgeben, dein Wissen bei Quizzes beweisen und hast bei diversen Wettbewerben die Chance auf tolle Preise.

Die Möglichkeit, deinen Klubs zu folgen, gibt es auch im Fussball – für die Super League, die Challenge League, die internationalen Top-Ligen und bei den Nationalteams.

Die Vorteile der Funktion Follow My Team Personalisierte News

Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick

Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest Personalisierte News

Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick

Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest

Das beste Erlebnis hast du in der App

Das Maximum holst du dabei auf der App raus. Auf der Sport-Seite, die du standardmässig als Startseite festlegen kannst, werden dir stets die nächsten Partien deiner Teams angezeigt. Ausserdem erhältst du personalisiert die letzten News deiner drei Lieblingsklubs angezeigt. In deiner Team-Übersicht kannst du zudem die Reihenfolge der von dir gefolgten Klubs anpassen.