Dem neuen Biel-Coach Martin Filander läuft bei der ersten Coaches Challenge in seiner Trainerkarriere die Zeit davon. «Das nehme ich auf meine Kappe», sagt der Schwede nach der 1:3-Niederlage.

Kurz zusammengefasst Jesper Fröden schiesst für den ZSC das 2:1 gegen Biel

Seinem Treffer geht aber ein Handpass voraus

Biel-Trainer Filander übernimmt Verantwortung für verpasste Coaches Challenge

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Im Duell zwischen Biel und dem Meister aus Zürich ist fünfeinhalb Minuten vor Schluss noch alles offen, weil es den Seeländern gelingt, den ZSC immer wieder auszubremsen. Dann staubt Jesper Fröden (29) den Puck ab zur 2:1-Führung.

Auf den ersten Blick denkt man, die Bieler bringen die Scheibe vor ihrem starken Goalie Harri Säteri (34) nicht aus der Gefahrenzone. Auf den zweiten Blick allerdings erkennt man, dass Lions-Stürmer Yannick Zehnder (26) den Puck mit dem Handschuh wegschiebt, bevor Fröden einnetzt.

Die Seeländer auf dem Eis zeigen Richtung Spielerbank an, dass eine Coaches Challenge genommen werden soll. Auf der Tribüne springt auch der rekonvaleszente Gaëtan Haas (32) sofort auf und ruft Richtung Goalietrainer Marco Streit (48), der am Monitor sitzt, er soll die Szene überprüfen. In einem solchen Fall haben der Trainer und sein Staff 45 Sekunden Zeit, um beim Schiedsrichter eine Coaches Challenge zu verlangen. Es passiert – nichts.

Auf den Knien schiebt ZSC-Stürmer Yannick Zehnder (Nr. 12) den Puck aus dem Getümmel weg, hinten kommt der spätere Torschütze Jesper Fröden (l.) angebraust. Foto: Urs Lindt/freshfocus 1/4

Der Grund? «Wir haben die Szene zuerst auf eine Goaliebehinderung überprüft», erklärt Martin Filander (43) nach der 1:3-Niederlage, «und erst dann nach dem möglichen Handpass geschaut». Weil sie dafür die richtige Kameraeinstellung suchen, läuft ihnen die Zeit davon und das Spiel wieder an. Der neue Biel-Trainer nimmt diesen Fehler auf seine Kappe.

4:04 EHC Biel – ZSC Lions 1:3: So schön leitet Säteri den einzigen Bieler Treffer ein

Für den Schweden ist es in seinem ersten Ernstkampf in der National League eine Premiere: In der schwedischen Liga, wo der 43-Jährige bisher tätig gewesen ist, steht den Trainern keine Coaches Challenge zur Verfügung, «und hier vermassle ich gleich meine erste».

Mit dem Auftritt seines Teams aber ist Filander relativ zufrieden, «wir waren schon viel konstanter als in den Testspielen und haben uns die Chance auf einen Sieg lange offen gehalten». Bis Zehnders Handpass die Partie in andere Bahnen gelenkt hat.