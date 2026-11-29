Ex-EVZ-Sportchef Reto Kläy wird vor dem Spiel gegen Davos gebührend verabschiedet. Reto Suri siehts anders als der TV-Schiri. Und wie viele Skorerpunkte haben die Goalies schon gesammelt? Hier kommt das Liga-Inside.

Genoni mit gigantischer Serie

Auch gegen den HC Davos (2:1) geht Leonardo Genoni als Sieger vom Eis. Es ist der zwölfte Erfolg in Folge des EV Zug mit dem Nati-Keeper im Tor. Dabei hat der 39-Jährige aus Kilchberg ZH lediglich 14 Gegentore kassiert. Hut ab! Am Schluss kann sich Captain Jan Kovar nach einer Strafe in der Offensivzone bei Genoni bedanken, dass der Keeper nichts mehr anbrennen lässt. Bei den letzten drei Niederlagen (0:5 in Biel, 1:5 gegen die SCRJ Lakers und 3:4 in Ambri) des EVZ stand jeweils Ersatzmann Mathieu Croce zwischen den Pfosten. Genonis letzte Niederlage datiert vom 4. Oktober (1:2 in Genf).

4:05 EV Zug – HC Davos 2:1: Martschini zeigt seine Knipser-Qualitäten

Von Burgs Serie kann sich auch sehen lassen

Halb so lang, aber auch nicht von schlechten Eltern ist die Siegesserie von SCB-Keeper Christof von Burg. Mit dem 26-Jährigen, der vor dieser Saison noch kein NL-Spiel bestritten hatte, sind die Berner nun sechsmal in Folge siegreich geblieben.

1:15 «Macht Spass mit ihnen»: Doppelpacker Baumgartner schwärmt von Linienpartnern

Suri und Kehrli streiten wieder

Kloten führt zu Hause in der Schlussphase mit 3:2 gegen Langnau. Die Tigers nehmen ihren Torhüter raus und versuchen, mit dem sechsten Feldspieler noch die Verlängerung zu erzwingen. Doch es kommt anders. Kloten-Verteidiger Simon Johansson befreit und spediert die Scheibe im hohen Bogen aus der eigenen Zone. An der offensiven blauen Linie versucht Teamkollege Petteri Puhakka, den Puck mit der Hand unter Kontrolle zu bringen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob die Scheibe die Hand des Kloten-Stürmers berührt. Die Schiedsrichter geben das Tor nicht, sehen sich die Szene im Video an und widerrufen den Entscheid auf dem Eis – 4:2 für Kloten. Im MySports-Studio gibt Matthias Kehrli seinen Kollegen vor Ort Recht. Gemäss dem TV-Schiri darf ein Tor nicht zählen, wenn ein Spieler seinen Arm aktiv in Richtung des Pucks fährt und diesen dann berührt. Doch die TV-Bilder zeigen laut Kehrli klar auf, dass Puhakka nicht an die Scheibe kommt. Das sieht Reto Suri anders. Der Ex-Stürmer stellt in Frage, ob die TV-Bilder tatsächlich ein genug klares Bild zeigen, dass es reicht, den Entscheid auf dem Eis – kein Tor – zu widerrufen. Schlussendlich akzeptiert Suri Jann Billeters diplomatisches Schlusswort: «Schiedsrichter haben einfach die besseren Augen als Stürmer, Reto Suri.»

1:12 Aufregung um Empty-Netter: TV-Schiri Kehrli erklärt Klotens Hand-Szene

Topskorer der Goalies

Kloten-Keeper Reto Berra wird sich darüber freuen, dass der letzte Treffer zählt. Denn der Schlussmann verbucht dabei mit dem Pass auf Simon Johansson seinen zweiten Assist dieser Saison. Berra ist somit der Topskorer unter den Goalies. Neben Berra haben bisher fünf Schlussmänner in dieser Saison einen Punkt verbucht. Dazu gehören: Simon Hrubec (ZSC), Luca Boltshauser (Langnau), Davide Fadani (Kloten), Antoine Keller (Ajoie), Robin Meyer (Langnau) mit je einem Assist.

4:31 EHC Kloten – SCL Tigers 4:2: Doppelschlag innert 38 Sekunden bricht Tigers das Genick

Die Liga hat wieder einen Hamr

Der 20-jährige Stürmer Matej Hamr gibt in Bern sein NL-Debüt im Dress der SCRJ Lakers. Dem Tschechen mit Schweizer Lizenz gelingt dabei gleich ein Assist. Der Name des Debütanten dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Richtig, beim EHC Kloten spielte von 2006 bis 2011 ein gewisser Radek Hamr. Beim inzwischen 52-jährigen Ex-Verteidiger, der jetzt Spieleragent ist, handelt es sich um den Onkel des jungen Stürmers, der vor dem Wechsel zu Rappi bei den Junioren der ZSC Lions ausgebildet wurde.

2:32 SC Bern – SCRJ Lakers 4:1: Ups! Larsson serviert SCB-Bemström das 3:1

In Genf fliegen die Plüschtiere zu früh

Die Servettiens haben ihre Fans dazu aufgerufen, ihre Plüschtiere zum Heimspiel gegen Ambri ins Stadion mitzunehmen. Die Anweisung: Sobald Genf ein Tor schiesst, sollen diese aufs Eis geworfen werden. Die gesammelten Plüschtiere werden Kindern im Spital gespendet. Bis es dazu kommen könnte, dauert es aber lange. Servette und Ambri steigen verhalten in die Partie und lassen Top-Chancen zunächst vermissen.

0:31 Fehlstart in Genf: Servette-Fans sorgen für kuriose Teddy-Panne

In der elften Minute agieren die Genfer im Powerplay und es wird gefährlich vor dem Biancoblu-Kasten. Sakari Manninen kommt an die Scheibe, hat das leere Tor vor sich, schiesst und trifft – oder doch nicht? Der Finne verzieht, das Spiel läuft noch, doch einige im Stadion haben das anders gesehen und einige Plüschtiere fliegen bereits aufs Eis. Die Servette-Fans müssen sich noch lange gedulden. Denn Ambri geht zunächst mit 3:0 in Führung, bis Johnny Kneubuehler eine Sekunde vor der zweiten Drittelpause trifft und den Plüschtier-Regen doch noch auslöst.

0:27 Kurz vor der Sirene: Genf lässt die Plüschtiere doch noch fliegen

Verabschiedung Reto Kläy

Seit seiner Entlassung im Juni wurde Reto Kläy nicht mehr gesehen in den Hockeystadien. Nun ist der Ex-EVZ-Sportchef aufgetaucht – für seine Verabschiedung in Zug nach zwölf erfolgreichen Jahren beim Klub. Der 48-Jährige prägte das EVZ-Jahrzehnt mit zwei Meistertiteln (2021, 2022) und dem Cup-Sieg (2019). Zudem fiel in seine Ära die Gründung der EVZ Academy. Kläy sprach zu den Fans und bezog sich auf das Lied «Für immer uf di» der Berner Mundart-Band Patent Ochsner: «Es Tor geit uuf unes angers geit zue, blibsch i mim Härz sogar no denn, wes afaht weh tue.» Die Spieler liessen sich einen Handshake mit ihrem Ex-Chef nicht entgehen. Und wer sich jetzt fragt: Was ist mit Ex-CEO Patrick Lengwiler? Der 48-Jährige wird am 22. Dezember im Rahmen des Heimspiels gegen Bern gebührend verabschiedet.

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