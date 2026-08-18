Wie die SCL Tigers am Dienstagnachmittag mitteilen, hat Robin Meyer sein Arbeitspapier vorzeitig um eine Saison bis zum Ende der Saison 2027/28 verlängert. In der vergangenen Spielzeit kam der Goalie für die Emmentaler auf 22 Einsätze in der National League.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Die Tinte ist trocken: Goalie Robin Meyer (25) hat seinen Vertrag bei den SCL Tigers vorzeitig um eine weitere Saison bis zum Ende der Spielzeit 2027/28 verlängert. Dies teilt der Klub am Dienstagnachmittag mit.

Der Schlussmann stiess auf die vergangene Saison 2025/26 nach Langnau und etablierte sich auf Anhieb als verlässlicher Rückhalt. In seinen 22 National-League-Einsätzen überzeugte er mit einer Fangquote von 91,9 Prozent. Seine Entwicklung und seine starken Leistungen blieben nicht unbemerkt: Im Sommer dieses Jahres wurde er zum ersten Mal für das Prospect Camp der Schweizer Nationalmannschaft nominiert.

William Rahm (40), Torhütertrainer der Tigers, unterstreicht die langfristige Vision hinter der Entscheidung: «Robin hat sich seit seinem Wechsel zu den SCL Tigers gut entwickelt. Mit der Vertragsverlängerung setzen wir unseren Weg im Goalie-Bereich konsequent fort. Wir investieren seit Jahren gezielt in die Ausbildung und Entwicklung von Schweizer Torhütern und schaffen damit eine nachhaltige Grundlage für die Zukunft.»

Den Emmentalern bleibt das Torhüter-Trio um Meyer, Luca Boltshauser (33) und Martin Neckar (20) somit mindestens bis 2028 erhalten.

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