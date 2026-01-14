DE
Grosse Strafe für den Zuger
Sklenicka streckt Tanner mit Crosscheck nieder

Hässliche Szene in Zug: Beim Heimspiel gegen Lugano streckt David Sklenicka Ramon Tanner mit einem Crosscheck nieder.
Publiziert: 22:23 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 14. Januar
