Darum gehts
- Fribourg holt Joona Luoto (29) per sofort aus Kloten
- Der finnische Flügel hat elf Saisonpunkte und bleibt bis Saisonende
- Er ist zweifacher finnischer Meister und spielte 23-mal in der NHL
Fribourg-Gottéron verstärkt die Offensive mit Joona Luoto (29). Der finnische Stürmer wechselt per sofort von Kloten in die Westschweiz – er erhält einen Vertrag bis Ende Saison.
Luoto kommt in dieser Saison in 21 Partien auf elf Skorerpunkte. Er ist zweifacher finnischer Meister und verfügt auch über NHL-Erfahrung. Insgesamt absolvierte er 23 Partien für die Winnipeg Jets und die Columbus Blue Jackets.
«Mit seiner Statur, seinem körperbetonten Spiel und seinen offensiven Qualitäten eröffnet uns Joona Luoto eine zusätzliche Option im Kader. Zudem hat er den Vorteil, dass er die Schweizer Liga bereits gut kennt», sagt Gottéron-Sportchef Gerd Zenhäusern in einer Klubmitteilung.
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