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Fast mit der Schlusssirene eskaliert es nochmals
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Schlägerei und heftiger Check:Fast mit der Schlusssirene eskaliert es nochmals

Gottéron abgeblitzt
Keine Sperre gegen HCD-Star Lemieux

Fribourg forderte eine Sperre gegen Brendan Lemieux, die Liga-Justiz geht nicht auf die Forderung ein. Warum? Hier erfährst du mehr.
Publiziert: 11:38 Uhr
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HCD-Star Brendan Lemieux.
Foto: Keystone
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort

Für den Check kurz vor Spielschluss gegen Fribourgs Christoph Bertschy (32) brummten die Schiedsrichter HCD-Star Brendan Lemieux (30) eine Fünfminutenstrafe plus Spieldauer auf. Gottéron verlangte im Nachgang zum ersten Spiel des Playoff-Finals eine Untersuchung.

Die Liga-Justiz lässt Gottéron abblitzen. Der Einzelrichter schreibt: «Wie der PSO in seinem Report feststellt, ist die effektive Ausführung des Checks technisch korrekt: Der Beschuldigte erhebt sich nicht übermässig in den Check, hat den Ellbogen am Körper und trifft seinen Gegenspieler mit der linken Schulter hauptsächlich im Bereich des Oberkörpers. Hinzu kommt – wie der PSO ebenfalls richtig ausführt – dass es sich vorliegend nicht um einen late hit handelt. Es liegt damit aus der Sicht des Einzelrichters keine Regelverletzung vor, die weitere disziplinarische Sanktionen rechtfertigen würden.»

Laut Reglement ist Brendan Lemieux somit in Spiel 2 am Montag spielberechtigt. 

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