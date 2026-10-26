Darum gehts Petteri Puhakka führt die National League mit 12 Toren an

Kloten ist nach dem 1:2 gegen die Lakers wieder Letzter

Trotz Verletzungen zählt gegen Ajoie ein guter Start

Marcel Allemann Reporter Eishockey

12 Tore nach 16 Spielen – die persönliche Ausbeute von Petteri Puhakka (25) ist überragend. Der finnische Stürmer ist derzeit der beste Torschütze der National League. Seinen Wert aus der ersten Kloten-Saison im Vorjahr, als er insgesamt zehn Tore erzielte, hat er damit bereits übertroffen.

Mit Präzision, Zug zum Tor und einem veränderten Mindset hat sich der 18-fache Internationale an die Spitze geballert. «Wenn ich die Chance kriege, versuche ich zuerst zu schiessen, statt nach Pässen zu suchen – wir brauchen diese Tore», erklärt Puhakka. Doch ausgerechnet dort, wo der Ligaprimus im Toreschiessen stürmt, herrscht Katerstimmung: Der EHC Kloten ist nach dem jüngsten Dämpfer (1:2 am Samstag im Kellerduell gegen die SCRJ Lakers) wieder auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Tabellenlage lässt Höhenflug verblassen

Es ist eine paradoxe Situation bei den Zürcher Unterländern: Während Puhakka sich vor dem gegnerischen Tor austobt, reicht es dem Team zu selten für Punkte. «Natürlich bin ich sauer, wenn ich wie am Samstag nicht treffe und wir dann verlieren», sagt der Finne. «Wir brauchen jetzt Punkte, und ich muss dem Team helfen, Spiele zu gewinnen. Das ist das Einzige, was zählt.» Denn der persönliche Höhenflug verblasst schnell, wenn die Rote Laterne leuchtet. Puhakka dazu: «Ich schaue nicht jeden Tag auf die Tabelle, aber natürlich bin ich mir bewusst, wo wir stehen. Die Hauptsache bleibt, dass wir uns auf die tägliche Arbeit fokussieren.»

Eine Problemzone ist bei Kloten regelmässig der Start in die Partien. Zu oft gerät die Equipe früh in Rückstand, wie zuletzt nach einem schwachen Startdrittel mit einer 0:2-Hypothek gegen die SCRJ Lakers. Immer wieder Rückständen hinterherrennen zu müssen, kostet Kraft und Nerven. «Wir sind uns eigentlich bewusst, dass das nicht geht», sagt Puhakka. Dass wegen Verletzungen zahlreiche Junge zum Einsatz kommen, lässt er nicht als Ausrede gelten: «Wir sind alles gute Spieler und können jeden Gegner schlagen, wenn wir für das Team spielen.» Nun wartet am Dienstag das enorm wichtige, aber auch unangenehme Spiel gegen das überraschende Ajoie. Für Kloten und Goalgetter Puhakka zählt dort nur eines: von der ersten Sekunde an bereit sein.