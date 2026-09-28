Ambris Captain Tommaso De Luca täuschte im Spiel gegen Rapperswil-Jona Lakers einen Stocktreffer im Gesicht vor. Die National League verhängt nun eine Busse von 1200 Franken für die Schwalbe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kuriose Szene vom Spiel Ambri gegen Rapperswil hat Folgen

Seine Schwalbe führt zu einer Strafe von 1'200 Franken

Die National League büsste den Captain der Leventiner

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Am 18. September kam es im Spiel zwischen Ambri-Piotta und den Rapperswil-Jona Lakers im ersten Drittel zu einer kuriosen Szene: Rappis Tanner Fritz (35) wurde wegen eines hohen Stocks für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt. Wie sich auf den Videoaufnahmen jedoch feststellen liess, gab es keine Berührung zwischen dem Stock und dem Gesicht von Ambris Tommaso De Luca (21). Dieser täuschte einen Treffer vor und liess sich auf die Knie fallen.

Nun wurde der Captain der Leventiner von der National League gebüsst: Seine Schwalbe kostete De Luca 1200 Franken.

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