Genf-Servette angelt sich Ex-NHL-Erstrundenpick

Der Tabellenzweite der National League hat sich mit Adam Boqvist auf einen Vertrag bis 2028 geeinigt.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die Gerüchteküche hat bereits gebrodelt, jetzt ist es offiziell. Adam Boqvist schliesst sich mit sofortiger Wirkung mit einem Vertrag bis 2028 Genf-Servette an. Mit dem 26-jährigen Schweden holen sich die Grenats einen Offensiv-Verteidiger ins Team, der über reichlich NHL-Erfahrung verfügt.

Der 2018 in der ersten Runde von den Chicago Blackhawks an achter Stelle gedraftete Boqvist absolvierte in der besten Eishockey-Liga der Welt 280 Spiele (inklusive Playoffs). Dabei sind ihm 27 Tore und 76 Assists gelungen. Seine Stationen in der NHL: Chicago, Columbus Blue Jackets, Florida Panthers und zuletzt New York Islanders.

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Boqvist wird bereits am Montag ein erstes Mal mit der Mannschaft trainieren und fortan mit der Rückennummer drei für die Servettiens auf dem Eis stehen.

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