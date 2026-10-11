Genf-Servette angelt sich Ex-NHL-Erstrundenpick

Die Gerüchteküche hat bereits gebrodelt, jetzt ist es offiziell. Adam Boqvist schliesst sich mit sofortiger Wirkung mit einem Vertrag bis 2028 Genf-Servette an. Mit dem 26-jährigen Schweden holen sich die Grenats einen Offensiv-Verteidiger ins Team, der über reichlich NHL-Erfahrung verfügt.
Der 2018 in der ersten Runde von den Chicago Blackhawks an achter Stelle gedraftete Boqvist absolvierte in der besten Eishockey-Liga der Welt 280 Spiele (inklusive Playoffs). Dabei sind ihm 27 Tore und 76 Assists gelungen. Seine Stationen in der NHL: Chicago, Columbus Blue Jackets, Florida Panthers und zuletzt New York Islanders.
Boqvist wird bereits am Montag ein erstes Mal mit der Mannschaft trainieren und fortan mit der Rückennummer drei für die Servettiens auf dem Eis stehen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
9
1
14
10
HC Davos
11
-4
13
11
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
12
EV Zug
6
8
10
13
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
10
-15
9