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Schwedischer Offensivverteidiger
Genf-Servette angelt sich Ex-NHL-Erstrundenpick

Der Tabellenzweite der National League hat sich mit Adam Boqvist auf einen Vertrag bis 2028 geeinigt.
Publiziert: vor 17 Minuten
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Adam Boqvist (links, hier im Duell mit Edmonton-Star Connor McDavid) ist Servettes neueste Verpflichtung.
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Die Gerüchteküche hat bereits gebrodelt, jetzt ist es offiziell. Adam Boqvist schliesst sich mit sofortiger Wirkung mit einem Vertrag bis 2028 Genf-Servette an. Mit dem 26-jährigen Schweden holen sich die Grenats einen Offensiv-Verteidiger ins Team, der über reichlich NHL-Erfahrung verfügt.

Der 2018 in der ersten Runde von den Chicago Blackhawks an achter Stelle gedraftete Boqvist absolvierte in der besten Eishockey-Liga der Welt 280 Spiele (inklusive Playoffs). Dabei sind ihm 27 Tore und 76 Assists gelungen. Seine Stationen in der NHL: Chicago, Columbus Blue Jackets, Florida Panthers und zuletzt New York Islanders.

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Boqvist wird bereits am Montag ein erstes Mal mit der Mannschaft trainieren und fortan mit der Rückennummer drei für die Servettiens auf dem Eis stehen.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
SC Bern
9
1
14
10
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
11
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
12
EV Zug
EV Zug
6
8
10
13
EHC Biel
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
10
-15
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
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