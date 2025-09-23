DE
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights der Partie Genf – Ambri (5:4)
Genf-Servette – Ambri 5:4
Jooris bestraft Ambris Strafenflut
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Genf-Servette – HC Ambri-Piotta (5:4).
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 23. September
5:23
EV Zug – HC Davos 3:4 n.P
EVZ-Goalie Genoni wischt den Puck zweimal ins eigene Tor
4:18
HC Lugano – SC Bern 0:3
Baumgartner bricht den Bann
3:05
SCRJ Lakers – EHC Biel 5:2
So cool feiert Marlon Graf seine Tor-Premiere
3:25
Genf-Servette – Ambri 5:4
Jooris bestraft Ambris Strafenflut
2:26
EHC Kloten – HC Ajoie 2:1 n.V.
Puhakka sichert Kloten den Zusatzpunkt
2:34
Lausanne – SCL Tigers 4:1
Kalte Dusche für Tigers – zwei Gegentore in 22 Sekunden
