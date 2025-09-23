DE
EHC Kloten – HC Ajoie 2:1 n.V.
Puhakka sichert Kloten den Zusatzpunkt

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – HC Ajoie (2:1 n.V.).
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 23. September
