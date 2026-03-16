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Gegen Biel geglänzt
Phönix aus der Asche – zieht der SCB jetzt durch?

Nach einer schwachen Saison zeigt der SCB scheinbar pünktlich zur heissen Schlussphase der Saison die Krallen. Derweil beginnt zwischen Ajoie und Ambri das Duell der Angst.
Publiziert: 16:47 Uhr
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