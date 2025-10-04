Den Mund mit Öl spülen, bis die Zähne weisser sind? Darauf können Hockey-Profis mit zahnlosem Lächeln verzichten. Nicht alles, was erwartet wird, entspricht der Realität.

1/6 Biel-Star Lias Andersson grinst zahnlos. Da hilft der Zahntechniker. Foto: Thomas Oswald/freshfocus

Darum gehts Ölspülen bringt keine weisseren Zähne, trotz Influencer-Behauptungen

xG-Wert im Eishockey zeigt alternative Fakten zum tatsächlichen Ergebnis

Studie empfiehlt Wasserstoffperoxid für weissere Zähne, nicht für Mundspülung geeignet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Laut einer Studie bringt es nichts, wenn man sich einem Instagram-Trend anschliesst und den Mund täglich eine halbe Stunde mit kaltgepresstem Öl spült. Muskelkater in der Hirnrinde vielleicht? Allerdings nicht die vom Trend versprochenen grellweissen Zähne, obwohl eine offenbar mit Wachs geglättete Influencerin genau das behauptet.

Zufälligerweise führt die auch das geeignete Öl im Angebot. Ihre Zähne sind so weiss, dass beim längeren Hinschauen Schneeblindheit droht. Die wissenschaftliche Studie versichert allerdings, dass man Zähne nur mithilfe von Wasserstoffperoxid (eignet sich nicht als Mundspülung) weisser bekommt. Das nützt aber nichts, die Follower glauben der Instagrammerin, weil es ja stimmt, was die behauptet, sonst hätte sie doch nicht so viele Follower.

xG-Wert sagt was anderes – aber wofür?

Ist wie beim Eishockey. Da bekommt man nebst der Realität auf der Anzeigetafel auch noch alternative Fakten vorgesetzt, die man glauben soll, aber nicht weiss, warum. Ist halt ein Trend. Während unten einer mit zahnlosem Lächeln vom Eis fährt, behauptet der sogenannte xG-Wert (zu erwartende Tore) oben auf dem Videowürfel zur Pause, dass für diese Partie ein Resultat von 0.9 zu 0.7 berechnet worden ist. Obwohl das tatsächliche Ergebnis 4:4 lautet und sich die Abwehrreihen in Zurückhaltung üben? Was soll man denn mit einem Ergebnis von 0.9 zu 0.7 überhaupt anstellen? Aufrunden? Mit Wasserstoffperoxid behandeln? Oder doch in das Öl einlegen, mit dem man zuvor den Mund gespült hat?

Der xG-Wert wird offenbar aufgrund der sich bietenden Tormöglichkeiten errechnet, heisst es. Aber von wem? Und wofür? Am tatsächlichen Resultat ändert dieser Wert auf jeden Fall rein gar nichts. Und dem Eishockeyspieler mit dem zahnlosen Lächeln ist das sowieso egal, die weissen Zähne bekommt er vom Zahntechniker geliefert.

